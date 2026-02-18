OZ
Тренд:
    10:09, 18 Февраль 2026 | GMT +5

    Ўзбекистонга 1 ойда қарийб 1 миллион турист ташриф буюрди

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь ойида жами 950 278 нафар чет эл фуқаролари туристик мақсадларда Ўзбекистонга ташриф буюрган.

    Туризм
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда 271,6 минг нафарга ёки 40 фоизга ошган.

    Туристлар сони бўйича ТОП-10 давлатлар:

    • Қирғиз Республикаси – 282 798 нафар;
    • Тожикистон – 244 373 нафар;
    • Қозоғистон – 207 858 нафар;
    • Россия – 69 070 минг нафар;
    • Афғонистон – 43 572 минг нафар;
    • Туркманистон – 28 150 нафар;
    • Хитой – 25 666 нафар;
    • Туркия – 12 740 нафар;
    • Ҳиндистон – 6 095 нафар;
    • Корея Республикаси – 3 237 нафар.

    Эслатиб ўтамиз, ўзбекистонликлар 1 йилда ўқиш мақсадида 35 та давлатга сафар қилган.

    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
