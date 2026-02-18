10:09, 18 Февраль 2026 | GMT +5
Ўзбекистонга 1 ойда қарийб 1 миллион турист ташриф буюрди
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь ойида жами 950 278 нафар чет эл фуқаролари туристик мақсадларда Ўзбекистонга ташриф буюрган.
Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда 271,6 минг нафарга ёки 40 фоизга ошган.
Туристлар сони бўйича ТОП-10 давлатлар:
- Қирғиз Республикаси – 282 798 нафар;
- Тожикистон – 244 373 нафар;
- Қозоғистон – 207 858 нафар;
- Россия – 69 070 минг нафар;
- Афғонистон – 43 572 минг нафар;
- Туркманистон – 28 150 нафар;
- Хитой – 25 666 нафар;
- Туркия – 12 740 нафар;
- Ҳиндистон – 6 095 нафар;
- Корея Республикаси – 3 237 нафар.
Эслатиб ўтамиз, ўзбекистонликлар 1 йилда ўқиш мақсадида 35 та давлатга сафар қилган.