Ўзбекистонда қурилишларнинг энг кўп қисми кичик корхоналар томонидан бажарилмоқда
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь ойида кичик корхона ва микрофирмалар томонидан қарийб 6 трлн сўмлик қурилиш ишлари бажарилган.
Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 11,3 фоизга ўсди.
Қурилиш ишлари ҳажмининг корхоналар турлари бўйича тақсимоти қуйидагича:
- кичик корхона ва микрофирмалар — 46 %;
- норасмий сектор — 30,9 %;
- йирик корхоналар — 23,1 %.
Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг 1 февраль ҳолатига кўра, республикада 60,6 мингта саноат корхоналари фаолият юритмоқда.