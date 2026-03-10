    14:10, 10 Март 2026 | GMT +5

    Ўзбекистонда қурилишларнинг энг кўп қисми кичик корхоналар томонидан бажарилмоқда

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь ойида кичик корхона ва микрофирмалар томонидан қарийб 6 трлн сўмлик қурилиш ишлари бажарилган.

    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 11,3 фоизга ўсди.

    Қурилиш ишлари ҳажмининг корхоналар турлари бўйича тақсимоти қуйидагича:

    • кичик корхона ва микрофирмалар — 46 %;
    • норасмий сектор — 30,9 %;
    • йирик корхоналар — 23,1 %.

    Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг 1 февраль ҳолатига кўра, республикада 60,6 мингта саноат корхоналари фаолият юритмоқда.

    Қурилиш Марказий Осиё хабарлари Ўзбекистон
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
