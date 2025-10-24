Ўзбекистонда ЮНЕСКО Бош конференцияси бўлиб ўтади
TASHKENT. Kazinform – Октябрь ойи охирида ЮНЕСКО Бош конференциясининг 43-сессияси Ўзбекистоннинг Самарқанд шаҳрида бўлиб ўтади, деб хабар беради Kazinform мухбири.
Ушбу кенг кўламли тадбир муносабати билан шаҳарга олиб борадиган йўллар 30 октябрдан 14 ноябргача ёпилади. Ички ишлар вазирлигининг маълумотларига кўра, транзит транспорт воситалари учун шаҳарни айланиб ўтувчи йўналишлар ташкил этилади.
ЮНЕСКО Бош конференциясида 5 мингдан ортиқ киши иштирок этади. Хусусан, Самарқандда 193 мамлакатдан ҳукумат раҳбарлари, вазирлар ва олимлар йиғиладилар. Улар маданий меросни сақлаш, сунъий интеллект этикаси, барқарор ривожланиш, иқлим ўзгариши ва аёлларнинг фандаги роли масалаларини муҳокама этадилар.
Эслатиб ўтамиз, ушбу тадбирни Самарқандда ташкил этиш тўғрисида қарор 2023 йилда Парижда қабул қилинган эди. 40 йилдан ортиқ вақт ичида биринчи марта ЮНЕСКО Бош конференцияси сессияси Франциядан ташқарида ўтказилади.
Аввал хабар қилинганидек, икки йил олдин Ўзбекистоннинг учта маданий мерос объекти ЮНЕСКО рўйхатига киритилган эди. Бундан ташқари, Ўзбекистон яқинда ЮНЕСКО Ижроия кенгашига аъзоликка расман номзод қилиб кўрсатилган эди.