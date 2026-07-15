Ўзбекистонда ёзги электр энергияси истеъмоли бўйича янги рекорд қайд этилди
ASTANA. Kazinform - 13 июлда аномал иссиқ ҳаво фонида Ўзбекистонда суткалик электр энергияси истеъмоли 278,6 миллион кВт·соатга етди ва 2025 йил июлида қайд этилган аввалги рекорддан 2,2 фоизга юқори бўлди, деб хабар беради Kazinform агентлиги.
Ўзбекистон Энергетика вазирлиги матбуот хизмати маълум қилишича, барқарор электр таъминотини таъминлаш мақсадида энергетика корхоналари кучайтирилган иш режимига ўтказилган.
“Аввалги ёзги рекорд 2025 йил 18 июлда қайд этилган бўлиб, ўшанда электр энергияси истеъмоли 272,6 миллион кВт·соатни ташкил этган эди. У пайтда мамлакатнинг марказий ҳудудларида ҳаво ҳарорати +40 даражагача, чўл ҳудудларида эса +42...+44 даражагача кўтарилган эди. Жорий йил 13 июлда ҳам шунга ўхшаш об-ҳаво шароити кузатилди”, — дейилади матбуот хизмати хабарида.
Синоптиклар прогнозига кўра, иссиқ ҳаво яқин кунларда ҳам сақланиб қолади. Ўзбекистон Энергетика вазирлиги электр энергияси истеъмоли янада ортишини кутмоқда, бу эса энергетика тизимига тушадиган юкламанинг янги рекорд даражага етишига олиб келиши мумкин.
Энергия истеъмоли ортиши фонида вазирлик аҳолини электр энергиясидан тежамкорлик билан фойдаланишга чақирди. Хусусан, энг юқори юклама соатларида фойдаланилмаётган электр жиҳозларини ўчириб қўйиш тавсия этилди.