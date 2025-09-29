OZ
Тренд:
    09:09, 29 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Ўзбекистонда янги корхоналар ташкил этилишида қайси ҳудудлар етакчи

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь–август ойлари давомида Ўзбекистонда жами 58 502 та корхона-ташкилотлар ташкил этилган (фермер ва деҳқон хўжаликларисиз).

    Ўзбекистонда янги корхоналар ташкил этилишида қайси ҳудудлар етакчи
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 1,1 фоизга ошган.

    Улар ҳудудлар кесимида қуйидагича:

    • Тошкент шаҳри – 12 796 та;
    • Тошкент вилояти – 5 788 та;
    • Хоразм вилояти – 5 251 та;
    • Фарғона вилояти – 4 814 та;
    • Самарқанд вилояти – 4 429 та;
    • Қашқадарё вилояти – 3 654 та;
    • Сурхондарё вилояти – 3 395 та;
    • Бухоро вилояти – 3 268 та;
    • Андижон вилояти – 3 166 та;
    • Наманган вилояти – 3 044 та;
    • Қорақалпоғистон Республикаси – 2 684 та;
    • Жиззах вилояти – 2 483 та;
    • Навоий вилояти – 2 246 та;
    • Сирдарё вилояти – 1 484 та.

    Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистонда хорижий корхоналарнинг энг кўпи савдо соҳасида фаолият юритмоқда.

    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
