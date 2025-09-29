09:09, 29 Сентябрь 2025 | GMT +5
Ўзбекистонда янги корхоналар ташкил этилишида қайси ҳудудлар етакчи
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь–август ойлари давомида Ўзбекистонда жами 58 502 та корхона-ташкилотлар ташкил этилган (фермер ва деҳқон хўжаликларисиз).
Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 1,1 фоизга ошган.
Улар ҳудудлар кесимида қуйидагича:
- Тошкент шаҳри – 12 796 та;
- Тошкент вилояти – 5 788 та;
- Хоразм вилояти – 5 251 та;
- Фарғона вилояти – 4 814 та;
- Самарқанд вилояти – 4 429 та;
- Қашқадарё вилояти – 3 654 та;
- Сурхондарё вилояти – 3 395 та;
- Бухоро вилояти – 3 268 та;
- Андижон вилояти – 3 166 та;
- Наманган вилояти – 3 044 та;
- Қорақалпоғистон Республикаси – 2 684 та;
- Жиззах вилояти – 2 483 та;
- Навоий вилояти – 2 246 та;
- Сирдарё вилояти – 1 484 та.
Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистонда хорижий корхоналарнинг энг кўпи савдо соҳасида фаолият юритмоқда.