KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Ўзбекистонда уй-жой нархлари бир йилда 4 фоизга ошди

    TASHKENT. Kazinform - Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг II чорагида Ўзбекистонда турар жой кўчмас мулки нархлари ўтган чоракка нисбатан 1,3 фоизга, 2025 йилнинг мос даврига нисбатан эса 4 фоизга ошган.

    Полиция Астаны расследует дело о возможной двойной продаже квартир в ЖК Cosmic City
    Фото: ТОО King Development (kingdom.kz)

    Квартиралар нархи бир йил давомида 5,5 фоизга, жумладан:

    бирламчи бозорда — 7,1 фоизга;
    иккиламчи бозорда — 4,2 фоизга қимматлашган.

    Якка тартибдаги уйлар нархи эса 2025 йилнинг II чорагига нисбатан 2 фоизга ошган.

    Тошкент шаҳрида квартиралар нархи бир йилда 3,9 фоизга, республиканинг қолган ҳудудларида эса 7 фоизга кўтарилган.

    Нарх-наво Уй-жой Ўзбекистон
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муаллиф