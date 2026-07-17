Ўзбекистонда уй-жой нархлари бир йилда 4 фоизга ошди
TASHKENT. Kazinform - Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг II чорагида Ўзбекистонда турар жой кўчмас мулки нархлари ўтган чоракка нисбатан 1,3 фоизга, 2025 йилнинг мос даврига нисбатан эса 4 фоизга ошган.
Квартиралар нархи бир йил давомида 5,5 фоизга, жумладан:
бирламчи бозорда — 7,1 фоизга;
иккиламчи бозорда — 4,2 фоизга қимматлашган.
Якка тартибдаги уйлар нархи эса 2025 йилнинг II чорагига нисбатан 2 фоизга ошган.
Тошкент шаҳрида квартиралар нархи бир йилда 3,9 фоизга, республиканинг қолган ҳудудларида эса 7 фоизга кўтарилган.