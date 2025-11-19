OZ
    09:25, 19 Ноябрь 2025

    Ўзбекистонда цемент импорти 8,6 баробарга камайган

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, Ўзбекистонга 2025 йилнинг январь-сентябрь ойларида 13 та хорижий давлатдан қиймати 4,4 млн АҚШ долларига тенг бўлган 72 минг тонна цемент импорт қилинган.

    цемент
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Импорт ҳажми ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 548,1 минг тоннага ёки 8,6 баробарга камайган.

    2025 йилнинг 9 ойида Ўзбекистонга энг кўп цемент етказиб берган давлатлар:

    • Қозоғистон – 33 739 тонна;
    • Эрон – 31 218 тонна;
    • Қирғиз Республикаси – 2 653 тонна;
    • Тожикистон – 2 516 тонна;
    • Россия – 1 152 тонна;
    • Бошқа давлатлар – 755 тонна.

    Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистонда ялпи ички маҳсулот ҳажми 121,4 млрд долларга етди.

    Шунингдек, Ўзбекистонда 2026 йилдан пахта-ғалла, мевалар ва дуккакли экинлар ҳосилини ихтиёрий суғурталаш тизими йўлга қўйилиши ҳақида хабар берган эдик.

