09:25, 19 Ноябрь 2025 | GMT +5
Ўзбекистонда цемент импорти 8,6 баробарга камайган
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, Ўзбекистонга 2025 йилнинг январь-сентябрь ойларида 13 та хорижий давлатдан қиймати 4,4 млн АҚШ долларига тенг бўлган 72 минг тонна цемент импорт қилинган.
Импорт ҳажми ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 548,1 минг тоннага ёки 8,6 баробарга камайган.
2025 йилнинг 9 ойида Ўзбекистонга энг кўп цемент етказиб берган давлатлар:
- Қозоғистон – 33 739 тонна;
- Эрон – 31 218 тонна;
- Қирғиз Республикаси – 2 653 тонна;
- Тожикистон – 2 516 тонна;
- Россия – 1 152 тонна;
- Бошқа давлатлар – 755 тонна.
