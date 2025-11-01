Ўзбекистонда тизим ишга туширилгандан бери қарийб 115 минг ҳайдовчига жарима баллари қўлланилди
TASHKENT. Kazinform — Беш ой давомида 114 мингдан ортиқ ҳайдовчига йўл ҳаракати қоидаларини бузганлик учун жарима баллари қўлланилди. Бу ҳақда Йўл ҳаракати хавфсизлиги хизмати матбуот хизмати раҳбари Зоир Йўлдошев маълум қилди.
Йўл-транспорт ҳодисаларининг умумий сони 6 фоиздан кўпроққа, ҳайдовчилар айби билан содир бўлган авариялар сони эса 31,2 фоизга камайди.
Жарима баллари тизими аллақачон амалий таъсир кўрсатган, чунки илгари бундай ижобий динамика кузатилмаган.
Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистонда йўл ҳаракати қоидаларини бузганлик учун жарима балларини ҳисоблаш тизими 2025 йил 1 июндан расман ишга туширилди. Унинг дастлабки уч ойида 60 мингдан ортиқ ҳайдовчига йўл ҳаракати қоидаларини бузганлик учун белги қўйилган.
Ҳозирда фақат ЙПХ ходимлари томонидан қайд этилган қоидабузарликлар учун балл берилади. Келгуси йилда уларни йўллардаги видеокамералар қайд этган қоидабузарликлар учун ҳам олиш мумкин бўлади.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Ўзбекистонда жарима баллари 12 баллдан ошса, ҳайдовчи транспортни бошқариш ҳуқуқидан маҳрум қилиниши ҳақида хабар берган эдик.