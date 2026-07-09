Ўзбекистонда сув танқислиги 2030 йилга бориб 15 миллиард куб метрга етади
ТASHKENT. Кazinform – 2030 йилга бориб Ўзбекистонда сув танқислиги 15 миллиард куб метрга етади. Бу ҳақда Нью-Йоркдаги БМТ бош қароргоҳида бўлиб ўтаётган сиёсий форум доирасида Kun.uz агентлигига суҳбат берган Сув ресурслари вазири Шавкат Ҳамроев маълум қилди, деб хабар беради Кazinformнинг Тошкентдаги мухбири.
— Сув танқислиги жуда жиддий муаммо. Бу йил мўл ёғингарчилик вазиятни барқарорлаштиришга ижобий таъсир кўрсатди. Мустақиллик йилларида биз дарёлардан аввалгига қараганда 10-12 миллиард куб метр камроқ сув олмоқдамиз. 2030 йилга бориб республикада сув танқислиги 15 миллиард куб метрга етади. Шунинг учун сувни тежаш ва томчилатиб суғориш технологиясини кенг жорий этиш зарур, — деди Шавкат Ҳамроев.
Унинг таъкидлашича, бу йил ушбу соҳани ривожлантириш учун давлат бюджети маблағларининг 4-4,2 фоизи ажратилган.
— Иқлим ўзгариши, ёғингарчиликнинг камайиши ва дарё каналларининг торайиши туфайли мамлакатда сув танқислиги 169% га етди. Бироқ, 2017-2022 йиллар оралиғида биз уни 122% гача, яъни 47% га камайтиришга муваффақ бўлдик. Бу йил натижаларига кўра, бу кўрсаткич 117% гача камаяди. 2030 йилга бориб эса сув танқислигини 95% гача камайтирамиз. Биз аллақачон йилига 11 миллиард куб метр сувни тежаб қолмоқдамиз, — деди вазир.
Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистон ва Озарбайжон Каспий денгизида қўшма флот яратишни режалаштирмоқда.