Ўзбекистонда спорт иншоотлари сони 53 мингтани ташкил этди
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилда Ўзбекистонда спорт иншоотлари сони 53 мингтани ташкил этган.
Шундан:
- шаҳар жойларда – 24,5 мингта
- қишлоқ жойларда – 28,5 мингта
Мазкур спорт иншоотларининг бир кунлик қуввати 2,2 млн кишини ташкил қилган.
Эслатиб ўтамиз, аҳоли ва қишлоқ хўжалигини рўйхатга олишнинг дастлабки натижаларига кўра, Ўзбекистон аҳолиси сони 39 047 321 нафарни ташкил этди.
Шунингдек, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025/2026 ўқув йили бошида Ўзбекистонда фаолият юритаётган олий таълим муассасалари сони 215 тани ташкил этган (филиаллар билан бирга).