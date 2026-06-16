KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Ўзбекистонда спорт билан ким кўпроқ шуғулланади: аёлларми ёки эркаклар

    TASHKENT. Kazinform - Миллий статистика қўмитасининг уй хўжаликлари танланма кузатувлари маълумотларига кўра, 2025 йилда жисмоний машғулотлар билан шуғулланувчи аёллар (уй хўжаликлари аъзолари) улуши 68,4 фоизни ташкил этган.

    Несколько улиц перекроют в Алматы из-за забега City Run
    Фото: Pexels

    "Мазкур даврда ушбу кўрсаткич эркакларда 72,2 фоизни ташкил қилган", - дейилади хабарда.

    Ўзбекистонда жисмоний машғулотлар билан шуғулланувчи аёллар улуши йиллар кесимида:

    2025 йил — 68,4 фоиз;

    2024 йил — 63,7 фоиз;

    2023 йил — 58,5 фоиз;

    2022 йил — 57,3 фоиз;

    2021 йил — 55,7 фоиз.

    Эркаклар улуши:

    2025 йил — 72,2 фоиз;

    2024 йил — 71,9 фоиз;

    2023 йил — 68,8 фоиз;

    2022 йил — 67,3 фоиз;

    2021 йил — 66 фоиз.

    Статистика Спорт Ўзбекистон
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муаллиф