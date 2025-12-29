09:08, 29 Декабрь 2025 | GMT +5
Ўзбекистонда саноат корхоналарининг энг кўп қисми озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқаради
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига биноан, 2025 йилнинг 1 декабрь ҳолатига кўра, республикада 59,6 мингта саноат корхонаси фаолият юритмоқда.
Улар иқтисодий фаолият турлари бўйича қуйидагича:
- озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқариш – 11,9 мингта
- бошқа нометалл минерал маҳсулотлар ишлаб чиқариш – 8,3 мингта
- кийим ишлаб чиқариш – 6 мингта
- тайёр металл буюмлар ишлаб чиқариш – 4,8 мингта
- мебель ишлаб чиқариш – 4,1 мингта
- тўқимачилик маҳсулотлари ишлаб чиқариш – 3,7 мингта
- резина ва пластмасса буюмлар ишлаб чиқариш – 2,8 мингта
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йил 1 декабрь ҳолатига Ўзбекистонда чет эл инвестицияси иштирокида 17 900 та корхона фаолият юритмоқда.
Шунингдек, Ўзбекистонда саноат соҳасида 59,3 мингта корхона фаолият юритмоқда.