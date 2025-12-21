OZ
Тренд:
    09:08, 21 Декабрь 2025

    Ўзбекистонда саноат соҳасида 59,3 мингта корхона фаолият юритмоқда

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг 1 декабрь ҳолатига Ўзбекистонда 471,7 мингта корхона ва ташкилотлар фаолият юритмоқда.

    корхоналар
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Корхона ва ташкилотларнинг иқтисодий фаолият турлари бўйича сони қуйидагича:

    • Қишлоқ, ўрмон ва балиқчилик хўжалиги соҳасида - 34 494 та
    • Саноат соҳасида - 59 325 та
    • Қурилиш соҳасида - 30 107 та
    • Савдо соҳасида - 153 092 та
    • Ташиш ва сақлаш соҳасида - 17 175 та
    • Яшаш ва овқатланиш бўйича хизматлар соҳасида - 30 191 та
    • Ахборот ва алоқа соҳасида - 11 721 та
    • Соғлиқни сақлаш ва ижтимоий хизматлар кўрсатиш соҳасида - 13 507 та
    • Бошқа соҳаларда - 122 133 та

    Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг 1 декабрь ҳолатига Ўзбекистонда 405,5 мингта тижорат ташкилотлари фаолият юритмоқда.

