09:08, 21 Декабрь 2025 | GMT +5
Ўзбекистонда саноат соҳасида 59,3 мингта корхона фаолият юритмоқда
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг 1 декабрь ҳолатига Ўзбекистонда 471,7 мингта корхона ва ташкилотлар фаолият юритмоқда.
Корхона ва ташкилотларнинг иқтисодий фаолият турлари бўйича сони қуйидагича:
- Қишлоқ, ўрмон ва балиқчилик хўжалиги соҳасида - 34 494 та
- Саноат соҳасида - 59 325 та
- Қурилиш соҳасида - 30 107 та
- Савдо соҳасида - 153 092 та
- Ташиш ва сақлаш соҳасида - 17 175 та
- Яшаш ва овқатланиш бўйича хизматлар соҳасида - 30 191 та
- Ахборот ва алоқа соҳасида - 11 721 та
- Соғлиқни сақлаш ва ижтимоий хизматлар кўрсатиш соҳасида - 13 507 та
- Бошқа соҳаларда - 122 133 та
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг 1 декабрь ҳолатига Ўзбекистонда 405,5 мингта тижорат ташкилотлари фаолият юритмоқда.