    Ўзбекистонда саноат корхоналари асосан қайси йўналишда фаолият юритмоқда

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг 1 апрель ҳолатига Ўзбекистонда 61 мингта саноат корхоналари фаолият юритмоқда.

    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Улар асосий иқтисодий фаолият турлари бўйича қуйидагича тақсимланган:

    •  озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқариш – 12,2 мингта
    •  бошқа нометалл минерал маҳсулотлар ишлаб чиқариш – 8,5 мингта
    •  кийим ишлаб чиқариш – 6,2 мингта
    •  тайёр металл буюмлар ишлаб чиқариш – 4,9 мингта
    •  мебель ишлаб чиқариш – 4,2 мингта
    •  тўқимачилик маҳсулотлари ишлаб чиқариш – 3,7 мингта
    •  резина ва пластмасса буюмлар ишлаб чиқариш – 2,9 мингта

    Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг 1 апрель ҳолатига Ўзбекистонда 422 мингта тижорат ташкилотлари фаолият юритмоқда.

    Бекабат Узаков
