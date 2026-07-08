Ўзбекистонда пенсия олувчилар сони 4,4 млн нафардан ошди
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилда Ўзбекистонда пенсия олувчиларнинг умумий сони 4,4 млн нафарни ташкил этган.
Бу кўрсаткич 2024 йилга нисбатан 186,6 минг нафарга ёки 4,4 фоизга ошган.
Пенсия олувчи шахслар сони йиллар кесимида қуйидагича:
- 2021 йилда – 3 713,1 минг нафар
- 2022 йилда – 3 896,9 минг нафар
- 2023 йилда – 4 066,2 минг нафар
- 2024 йилда – 4 246,4 минг нафар
- 2025 йилда – 4 433,0 минг нафар
Эслатиб ўтамиз, аҳоли ва қишлоқ хўжалигини рўйхатга олиш тадбирининг дастлабки натижаларига кўра, Ўзбекистон аҳолиси сони 39 047 321 нафарни ташкил этди.