    Ўзбекистонда болага ота исмини фамилия сифатида беришга рухсат этилиши мумкин

    TASHKENT. Kazinform - Ўзбекистон Республикасининг Оила кодексига киритилаётган ўзгартиришларга кўра, отанинг исмини болага фамилия сифатида бериш масаласи кўзда тутилмоқда, деб хабар беради ЎзА.

    п
    Фото: pixabay

    Амалиётда болалар уйида улғайган ота-оналар ва оталик ҳуқуқидан маҳрум қилинган оталарнинг фарзандлари ўзларининг болаларига отасининг исмини фамилия қилиб беришни хоҳламайди. Баъзан отасининг исмини боласига фамилия сифатида берган оталар маълум муддат ўтгач, боласининг фамилиясини ўзгартириб, ўзининг исмини фамилия сифатида беришмоқда.

    Энди қонунчиликка киритилаётган мазкур ўзгартириш билан агар ота хоҳласа, ўз исмини боласига фамилия қилиб бериши мумкинлиги назарда тутилмоқда.

    Бу қонун лойиҳаси парламент қуйи палатасидаги сиёсий партиялар фракцияларининг йиғилишларида биринчи ўқишда қизғин муҳокама қилинди.

