    Ўзбекистонда олинган қоракўл тери ҳажми 2,3 % га ошган

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь-июнь ойларида Ўзбекистонда жами 1 млн дона қоракўл тери олинган.

    тери
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда 2,3 % га ошган.

    Олинган қоракўл терининг умумий ҳажмига нисбатан энг юқори улуш Бухоро вилоятига (40,9 %) тўғри келди.

    Ҳудудлар кесимида олинган қоракўл тери ҳажми:

    • Бухоро вилояти – 415,6 минг дона
    • Навоий вилояти – 298,6 минг дона
    • Қашқадарё вилояти – 180,7 минг дона
    • Қорақалпоғистон Респ. – 77,4 минг дона
    • Самарқанд вилояти – 23,3 минг дона
    • Сурхондарё вилояти – 9,5 минг дона
    • Хоразм вилояти – 6,2 минг дона
    • Жиззах вилояти – 3,5 минг дона

    Теглар:
    Марказий Осиё хабарлари Ўзбекистон
