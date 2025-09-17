09:08, 17 Сентябрь 2025 | GMT +5
Ўзбекистонда олинган қоракўл тери ҳажми 2,3 % га ошган
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь-июнь ойларида Ўзбекистонда жами 1 млн дона қоракўл тери олинган.
Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда 2,3 % га ошган.
Олинган қоракўл терининг умумий ҳажмига нисбатан энг юқори улуш Бухоро вилоятига (40,9 %) тўғри келди.
Ҳудудлар кесимида олинган қоракўл тери ҳажми:
- Бухоро вилояти – 415,6 минг дона
- Навоий вилояти – 298,6 минг дона
- Қашқадарё вилояти – 180,7 минг дона
- Қорақалпоғистон Респ. – 77,4 минг дона
- Самарқанд вилояти – 23,3 минг дона
- Сурхондарё вилояти – 9,5 минг дона
- Хоразм вилояти – 6,2 минг дона
- Жиззах вилояти – 3,5 минг дона
