    Ўзбекистонда Марказий Осиё давлатлари ва Озарбайжоннинг қўшма ҳарбий машғулотлари бўлиб ўтмоқда

    TASHKENT. Kazinform - Ўзбекистондаги “Каттақўрғон” полигонида Қозоғистон, Тожикистон, Озарбайжон ва Қирғизистон мудофаа кучларининг “Бирлик – 2025” ҳарбий ўқув машғулотлари бўлиб ўтмоқда, деб хабар беради Kazinform мухбири.

    жаттығу
    Фото: Өзбекстанның Қорғаныс министрлігі

    Машқлар давомида ҳарбий хизматчилар биргаликда замонавий жанговар техникаларни ишлаб чиқмоқда.

    жаттығу
    Фото: Өзбекстанның Қорғаныс министрлігі

    Хусусан, уларга тактик тайёргарлик, алоқа ва ҳарбий тиббий ёрдам кўрсатиш вазифаси юклатилган.

    жаттығу
    Фото: Өзбекстанның Қорғаныс министрлігі

    Шунга кўра, улар бу соҳаларда тажриба алмашишмоқда.

    жаттығу
    Фото: Өзбекстанның Қорғаныс министрлігі

    Ўзбекистон Мудофаа вазирлиги таъкидлаганидек, бундай ўқув машғулотлари мамлакат қўшинлари салоҳиятини ошириш ва юзага келиши мумкин бўлган таҳдидларнинг олдини олишга қаратилган чора-тадбирларни мувофиқлаштиришга хизмат қилмоқда.

    жаттығу
    Фото: Өзбекстанның Қорғаныс министрлігі
    жаттығу
    Фото: Өзбекстанның Қорғаныс министрлігі

    Эслатиб ўтамиз, ўтган йилнинг ноябрь ойида Қозоғистон ва Ўзбекистон ҳарбий хизматчилари ҳамкорликда “Фориш” тоғ полигонида “Ҳанжар-2024” махсус-тактик ўқув машғлотларини ўтказган эди.

    Шунингдек, яқинда Илҳом Алиев 2026 йилда МДҲ давлатларининг ҳарбий машғулотларини Озарбайжонда ўтказишни таклиф қилган эди.

