    Ўзбекистонда Қозоғистон капитали иштирокидаги корхоналар сони 1 199 тага етди

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг 1 декабрь ҳолатига Ўзбекистонда Қозоғистон капитали иштирокида жами 1 199 та корхона фаолият юритмоқда.

    Қозоғистон ва Ўзбекистон
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Улар соҳалар кесимида қуйидагича:

    • Қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги —21 та
    • Саноат — 129 та
    • Қурилиш — 82 та
    • Савдо — 492 та
    • Ташиш ва сақлаш — 33 та
    • Яшаш ва овқатланиш бўйича хизматлар — 39 та
    • Ахборот ва алоқа — 127 та
    • Соғлиқни сақлаш ва ижтимоий хизматлар кўрсатиш — 13 та
    • Бошқа турлар — 263 та

    Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг 1 декабрь ҳолатига Ўзбекистонда Бирлашган Араб Амирликлари капитали иштирокида жами 404 та корхоналар фаолият юритмоқда.

    Марказий Осиё хабарлари Қозоғистон Ўзбекистон
    Сўнгги хабарлар
