    Ўзбекистонда қишлоқ жойларда яшовчиларнинг 93,9 фоизи интернетдан фойдаланади

    TASHKENT. Kazinform - Миллий статистика қўмитасининг 2025 йил январь-август ойларида ўтказилган уй хўжаликлари танланма кузатуви маълумотларига асосан, Ўзбекистонда қишлоқ жойларида яшовчиларнинг 93,9 фоизи интернетдан фойдаланади.

    интернет
    Фото: Freepik

    Мазкур даврда ушбу кўрсаткич шаҳар жойларда яшовчиларда 94,3 % қайд этилган.

    Йиллар кесимида қишлоқ жойларда яшовчи интернетдан фойдаланувчи аҳоли улуши:

    2021 йил – 72,3 %;

    2022 йил –81,8 %;

    2023 йил – 87,6 %;

    2024 йил – 92,6 %;

    2025 йил(январь-август) – 93,9 %.

    Йиллар кесимида шаҳар жойларда яшовчи интернетдан фойдаланувчи аҳоли улуши:

    2021 йил – 79,4 %;

    2022 йил – 86,1 %;

    2023 йил –90,4 %;

    2024 йил – 94 %;

    2025 йил (январь-август) – 94,3 %.

    Ляззат Сейданова
