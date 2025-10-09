15:20, 09 Октябрь 2025 | GMT +5
Ўзбекистонда қишлоқ жойларда яшовчиларнинг 93,9 фоизи интернетдан фойдаланади
TASHKENT. Kazinform - Миллий статистика қўмитасининг 2025 йил январь-август ойларида ўтказилган уй хўжаликлари танланма кузатуви маълумотларига асосан, Ўзбекистонда қишлоқ жойларида яшовчиларнинг 93,9 фоизи интернетдан фойдаланади.
Мазкур даврда ушбу кўрсаткич шаҳар жойларда яшовчиларда 94,3 % қайд этилган.
Йиллар кесимида қишлоқ жойларда яшовчи интернетдан фойдаланувчи аҳоли улуши:
2021 йил – 72,3 %;
2022 йил –81,8 %;
2023 йил – 87,6 %;
2024 йил – 92,6 %;
2025 йил(январь-август) – 93,9 %.
Йиллар кесимида шаҳар жойларда яшовчи интернетдан фойдаланувчи аҳоли улуши:
2021 йил – 79,4 %;
2022 йил – 86,1 %;
2023 йил –90,4 %;
2024 йил – 94 %;
2025 йил (январь-август) – 94,3 %.