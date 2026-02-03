OZ
    11:10, 03 Февраль 2026 | GMT +5

    Ўзбекистонда Қирғизистон капитали иштирокидаги корхоналар сони 344 тага етди

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг 1 январь ҳолатига Ўзбекистонда Қирғизистон капитали иштирокида жами 344 та корхоналар фаолият юритмоқда.

    Ўзбекистон ва Қирғизистон
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Улар соҳалар кесимида қуйидагича:

    • Савдо — 138 та
    • Саноат — 60 та
    • Ахборот ва алоқа — 30 та
    • Ташиш ва сақлаш — 18 та
    • Қурилиш — 17 та
    • Яшаш ва овқатланиш бўйича хизматлар — 14 та
    • Соғлиқни сақлаш ва ижтимоий хизматлар кўрсатиш — 6 та
    • Қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги —5 та
    • Бошқа турлар — 56 та

    Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг 1 январь ҳолатига Ўзбекистонда БАА капитали иштирокида жами 414 та корхона фаолият юритмоқда.

    Шунингдек, Ўзбекистонда Туркия капитали иштирокидаги корхоналар сони ортиб бормоқда.

     

