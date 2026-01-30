OZ
Тренд:
    11:10, 30 Январь 2026 | GMT +5

    Ўзбекистонда Туркия капитали иштирокидаги корхоналар сони ортиб бормоқда

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг 1 январь ҳолатига Ўзбекистонда Туркия капитали иштирокида жами 2 137 та корхона фаолият юритмоқда.

    Ўзбекистонда Туркия капитали иштирокидаги корхоналар сони ортиб бормоқда
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Улардан 496 таси қўшма ва 1 641 таси хорижий корхоналардир.

    Ўзбекистонда Туркия капитали иштирокида фаолият юритаётган корхоналар сони ҳудудлар кесимида қуйидагича:

    • Тошкент шаҳри – 1 305 та
    • Тошкент вилояти – 298 та
    • Самарқанд вилояти – 115 та
    • Фарғона вилояти – 70 та
    • Андижон вилояти – 58 та
    • Жиззах вилояти – 55 та
    • Бухоро вилояти – 43 та
    • Наманган вилояти – 43 та
    • Сурхондарё вилояти – 31 та
    • Хоразм вилояти – 30 та
    • Навоий вилояти – 30 та
    • Сирдарё вилояти – 23 та
    • Қашқадарё вилояти – 18 та
    • Қорақалпоғистон Республикаси – 18 та

    Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг 1 январь ҳолатига Ўзбекистонда чет эл инвестициялари иштирокида жами 18 164 та корхоналар фаолият юритмоқда.

    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
