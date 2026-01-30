11:10, 30 Январь 2026 | GMT +5
Ўзбекистонда Туркия капитали иштирокидаги корхоналар сони ортиб бормоқда
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг 1 январь ҳолатига Ўзбекистонда Туркия капитали иштирокида жами 2 137 та корхона фаолият юритмоқда.
Улардан 496 таси қўшма ва 1 641 таси хорижий корхоналардир.
Ўзбекистонда Туркия капитали иштирокида фаолият юритаётган корхоналар сони ҳудудлар кесимида қуйидагича:
- Тошкент шаҳри – 1 305 та
- Тошкент вилояти – 298 та
- Самарқанд вилояти – 115 та
- Фарғона вилояти – 70 та
- Андижон вилояти – 58 та
- Жиззах вилояти – 55 та
- Бухоро вилояти – 43 та
- Наманган вилояти – 43 та
- Сурхондарё вилояти – 31 та
- Хоразм вилояти – 30 та
- Навоий вилояти – 30 та
- Сирдарё вилояти – 23 та
- Қашқадарё вилояти – 18 та
- Қорақалпоғистон Республикаси – 18 та
Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг 1 январь ҳолатига Ўзбекистонда чет эл инвестициялари иштирокида жами 18 164 та корхоналар фаолият юритмоқда.