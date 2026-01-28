09:08, 28 Январь 2026 | GMT +5
Ўзбекистонда қайси хизмат турлари энг тез ўсмоқда
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитасининг дастлабки маълумотларига кўра, 2025 йилда Ўзбекистонда кўрсатилган бозор хизматлари ҳажми 1,05 квадриллион сўмни ташкил этди.
Хизмат турлари бўйича ўсиш суръатлари қуйидагича:
- Молиявий хизматлар — 124,6 %
- Алоқа ва ахборотлаштириш хизматлари — 122,7 %
- Ижара хизматлари — 119,1 %
- Соғлиқни сақлаш соҳасидаги хизматлар — 114,2 %
- Меъморчилик, муҳандислик соҳасидаги хизматлар — 113,5 %
- Транспорт хизматлари — 110,8 %
- Савдо хизматлари — 113,8 %
- Бошқа хизматлар — 112,8 %
- Компьютер ва маиший товарларни таъмирлаш бўйича хизматлар — 112,3 %
- Шахсий хизматлар — 112,3 %
- Кўчмас мулк билан боғлиқ хизматлар — 113,1 %
- Яшаш ва овқатланиш хизматлари — 110,4 %
- Таълим соҳасидаги хизматлар — 110,4 %
Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг 1 январь ҳолатига кўра, республикада 59,8 мингта саноат корхоналари фаолият юритмоқда.