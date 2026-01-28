OZ
    Ўзбекистонда қайси хизмат турлари энг тез ўсмоқда

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитасининг дастлабки маълумотларига кўра, 2025 йилда Ўзбекистонда кўрсатилган бозор хизматлари ҳажми 1,05 квадриллион сўмни ташкил этди.

    хизмат турлари
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Хизмат турлари бўйича ўсиш суръатлари қуйидагича:

    • Молиявий хизматлар — 124,6 %
    • Алоқа ва ахборотлаштириш хизматлари — 122,7 %
    • Ижара хизматлари — 119,1 %
    • Соғлиқни сақлаш соҳасидаги хизматлар — 114,2 %
    • Меъморчилик, муҳандислик соҳасидаги хизматлар — 113,5 %
    • Транспорт хизматлари — 110,8 %
    • Савдо хизматлари — 113,8 %
    • Бошқа хизматлар — 112,8 %
    • Компьютер ва маиший товарларни таъмирлаш бўйича хизматлар — 112,3 %
    • Шахсий хизматлар — 112,3 %
    • Кўчмас мулк билан боғлиқ хизматлар — 113,1 %
    • Яшаш ва овқатланиш хизматлари — 110,4 %
    • Таълим соҳасидаги хизматлар — 110,4 %

    Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг 1 январь ҳолатига кўра, республикада 59,8 мингта саноат корхоналари фаолият юритмоқда.

