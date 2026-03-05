OZ
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Ўзбекистонда қайси хизмат турлари энг тез ўсмоқда

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитасининг дастлабки маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь ойида Ўзбекистонда кўрсатилган бозор хизматлари ҳажми 80,5 трлн сўмни ташкил этди.

    Ўзбекистонда қайси хизмат турлари энг тез ўсмоқда
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Хизмат турлари бўйича ўсиш суръатлари қуйидагича:

    • Таълим соҳасидаги хизматлар — 122,8 %;
    • Молиявий хизматлар — 120,2 %;
    • Яшаш ва овқатланиш хизматлари — 117,3 %;
    • Савдо хизматлари — 116,8 %;
    • Алоқа ва ахборотлаштириш хизматлари — 113,3 %;
    • Бошқа хизматлар — 112,7 %;
    • Ижара хизматлари — 110,9 %;
    • Компьютер ва маиший товарларни таъмирлаш бўйича хизматлар — 110,6 %;
    • Кўчмас мулк билан боғлиқ хизматлар — 110,5 %;
    • Транспорт хизматлари — 109,4 %;
    • Шахсий хизматлар — 109,0 %;
    • Соғлиқни сақлаш соҳасидаги хизматлар — 107,2 %;
    • Меъморчилик ва муҳандислик соҳасидаги хизматлар — 105,8 %.

    Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь ойида Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмаси 5,8 млрд АҚШ долларини ташкил этди.

