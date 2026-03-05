14:08, 05 Март 2026 | GMT +5
Ўзбекистонда қайси хизмат турлари энг тез ўсмоқда
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитасининг дастлабки маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь ойида Ўзбекистонда кўрсатилган бозор хизматлари ҳажми 80,5 трлн сўмни ташкил этди.
Хизмат турлари бўйича ўсиш суръатлари қуйидагича:
- Таълим соҳасидаги хизматлар — 122,8 %;
- Молиявий хизматлар — 120,2 %;
- Яшаш ва овқатланиш хизматлари — 117,3 %;
- Савдо хизматлари — 116,8 %;
- Алоқа ва ахборотлаштириш хизматлари — 113,3 %;
- Бошқа хизматлар — 112,7 %;
- Ижара хизматлари — 110,9 %;
- Компьютер ва маиший товарларни таъмирлаш бўйича хизматлар — 110,6 %;
- Кўчмас мулк билан боғлиқ хизматлар — 110,5 %;
- Транспорт хизматлари — 109,4 %;
- Шахсий хизматлар — 109,0 %;
- Соғлиқни сақлаш соҳасидаги хизматлар — 107,2 %;
- Меъморчилик ва муҳандислик соҳасидаги хизматлар — 105,8 %.
Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь ойида Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмаси 5,8 млрд АҚШ долларини ташкил этди.