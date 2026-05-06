KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Ўзбекистонда қайси автомобиллар энг кўп ишлаб чиқарилмоқда

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, Ўзбекистонда 2026 йилнинг январь-март ойларида турли русумдаги 108 769 дона енгил автомобиллар ишлаб чиқарилган.

    автомобиллар
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 11,5 минг донага ошган.

    Улар русумлар бўйича қуйидагича:

    • Cobalt – 38 397 дона;
    • Damas – 21 503 дона;
    • Tracker – 10 746 дона;
    • Onix – 8 950 дона;
    • KIA – 7 105 дона;
    • BYD – 5 111 дона;
    • Haval – 2 978 дона;
    • Chery – 1 981 дона;
    • Maxсус енгил автомобиллар – 11 998 дона.

    Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, Ўзбекистонда 2026 йилнинг январь-февраль ойларида турли русумдаги 64 221 дона енгил автомобиллар ишлаб чиқарилган.

    Ўзбекистон Автомобилсозлик Марказий Осиё хабарлари
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муаллиф