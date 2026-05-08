Ўзбекистонда хусусий клиникаларга инсон аъзоларини трансплантация қилишга рухсат берилиши мумкин
TASHKENT. Kazinform – 2027 йил 1 майдан бошлаб миллий ёки халқаро аккредитациядан ўтган хусусий клиникаларга инсон органларини трансплантация қилишга рухсат берилади. Тегишли фармонни мамлакат Президенти Шавкат Мирзиёев имзолади, деб хабар беради Kazinformнинг Тошкентдаги мухбири.
Ҳужжатда таъкидланганидек, инсон органлари ва тўқималарини трансплантация қилишда қонунчилик талабларига риоя қилиш тиббий хизматларни лицензиялаш шартларига киритилади. Хусусий клиникалар Соғлиқни сақлаш вазирлигига беморлар ва донорлар ҳақида маълумотларни мунтазам равишда тақдим этишлари шарт.
Ўз навбатида, вазирлик молекуляр генетик тадқиқотларни ўтказиш талабларини ва трансплантация учун сўраладиган таҳлиллар рўйхатини тасдиқлайди.
Давлат бюджетини режалаштиришда бундай операцияларни амалга оширадиган хусусий клиникаларнинг беморларини дори-дармонлар билан таъминлаш масаласи ҳисобга олинади.
Беморнинг ҳаёти ва соғлиғига етказилган зарар учун компенсация тўлаш ва трансплантациядан кейин одамларни реабилитация қилиш тартиби алоҳида ишлаб чиқилади.