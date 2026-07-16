Ўзбекистонда хорижий корхоналар қайси соҳаларда фаолият юритмоқда
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йил 1 июнь ҳолатига Ўзбекистонда чет эл инвестициялари иштирокида жами 19 921 та корхоналар фаолият юритмоқда.
Уларнинг иқтисодий фаолият турлари бўйича сони қуйидагича:
− савдо соҳасида – 7 114 та;
− саноат соҳасида – 3 928 та;
− қурилиш соҳасида – 1 632 та;
− ахборот ва алоқа соҳасида – 1 601 та;
− яшаш ва овқатланиш бўйича хизматлар соҳасида – 878 та;
− ташиш ва сақлаш соҳасида – 613 та;
− қишлоқ, ўрмон ва балиқчилик хўжалиги соҳасида – 520 та;
− соғлиқни сақлаш ва ижтимоий хизмат кўрсатиш соҳасида – 228 та;
− бошқа соҳаларда – 3 407 та.
Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг 1 июнь ҳолатига Ўзбекистонда 586,2 мингта корхона ва ташкилотлар фаолият юритмоқда.