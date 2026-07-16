KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Ўзбекистонда хорижий корхоналар қайси соҳаларда фаолият юритмоқда

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йил 1 июнь ҳолатига Ўзбекистонда чет эл инвестициялари иштирокида жами 19 921 та корхоналар фаолият юритмоқда.

    Ўзбекистонда хорижий корхоналар қайси соҳаларда фаолият юритмоқда
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Уларнинг иқтисодий фаолият турлари бўйича сони қуйидагича:

    − савдо соҳасида – 7 114 та;

    − саноат соҳасида – 3 928 та;

    − қурилиш соҳасида – 1 632 та;

    − ахборот ва алоқа соҳасида – 1 601 та;

    − яшаш ва овқатланиш бўйича хизматлар соҳасида – 878 та;

    − ташиш ва сақлаш соҳасида – 613 та;

    − қишлоқ, ўрмон ва балиқчилик хўжалиги соҳасида – 520 та;

    − соғлиқни сақлаш ва ижтимоий хизмат кўрсатиш соҳасида – 228 та;

    − бошқа соҳаларда – 3 407 та.

    Ўзбекистонда хорижий корхоналар қайси соҳаларда фаолият юритмоқда
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг 1 июнь ҳолатига Ўзбекистонда 586,2 мингта корхона ва ташкилотлар фаолият юритмоқда.

    Марказий Осиё хабарлари Ўзбекистон
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муаллиф