KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Ўзбекистонда хорижий капитал иштирокидаги корхоналар сони илк бор 20 мингтадан ошди

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йил 1 июль ҳолатига Ўзбекистонда чет эл инвестициялари иштирокида жами 20 502 та корхоналар фаолият юритмоқда.

    Ўзбекистонда хорижий капитал иштирокидаги корхоналар сони илк бор 20 мингтадан ошди
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Улардан 4 611 таси қўшма ва 15 891 таси хорижий корхоналардир.

    Охирги беш йилда хорижий инвестициялар иштирокидаги фаолият юритаётган корхоналарнинг умумий сони 1,4 баробарга ошган.

    инфографика
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Хорижий капитал иштирокидаги корхоналар сони бўйича етакчи ТОП-10 давлат:

    • Хитой — 6 060 та;
    • Россия — 3 454 та;
    • Туркия — 2 293 та;
    • Қозоғистон — 1 307 та;
    • Жанубий Корея — 725 та;
    • Афғонистон — 685 та;
    • Озарбайжон — 473 та;
    • Тожикистон — 455 та;
    • БАА — 440 та;
    • Ҳиндистон — 426 та.

    Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йил 1 июль ҳолатига Ўзбекистонда 596,9 мингта корхона ва ташкилотлар фаолият кўрсатмоқда.

    Марказий Осиё хабарлари Ўзбекистон
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муаллиф