KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Ўзбекистонда ҳар тўртинчи корхона савдо соҳасида фаолият юритмоқда

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг 1 июнь ҳолатига Ўзбекистонда 586,2 мингта корхона ва ташкилотлар фаолият юритмоқда.

    Ўзбекистонда ҳар тўртинчи корхона савдо соҳасида фаолият юритмоқда
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Уларнинг иқтисодий фаолият турлари бўйича сони қуйидагича:

    • Савдо соҳаси — 160 159 та;
    • Қишлоқ, ўрмон ва балиқчилик хўжалиги — 128 457 та;
    • Саноат — 62 044 та;
    • Яшаш ва овқатланиш хизматлари — 32 739 та;
    • Қурилиш — 31 927 та;
    • Ташиш ва сақлаш — 18 295 та;
    • Соғлиқни сақлаш ва ижтимоий хизматлар — 14 862 та;
    • Ахборот ва алоқа — 12 999 та;
    • Бошқа соҳалар — 124 698 та.

    Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь-май ойларида Ўзбекистонда кўрсатилган бозор хизматлари ҳажми 533,1 трлн сўмни ташкил этди.

    Савдо Марказий Осиё хабарлари Тадбиркорлик Ўзбекистон
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муаллиф