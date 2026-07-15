Ўзбекистонда газеталар сони нечта
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йил 1 январь ҳолатига Ўзбекистонда фаолият юритаётган газеталар сони 219 тани ташкил этган.
Газеталарнинг йиллик тиражи 30,2 млн нусхани ташкил қилган.
Йиллар кесимида газеталар сони:
- 2010 йил — 649 та;
- 2015 йил — 620 та;
- 2020 йил — 366 та;
- 2025 йил — 219 та.
Эслатиб ўтамиз, аҳоли ва қишлоқ хўжалигини рўйхатга олиш тадбирининг дастлабки натижаларига кўра, Ўзбекистонда ёшлар сони (14-30 ёш) 9 718 877 нафарни ташкил этган.
Шунингдек, 2026 йилнинг 1 июнь ҳолатига Ўзбекистонда 586,2 мингта корхона ва ташкилотлар фаолият юритмоқда.