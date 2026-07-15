KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Ўзбекистонда газеталар сони нечта

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йил 1 январь ҳолатига Ўзбекистонда фаолият юритаётган газеталар сони 219 тани ташкил этган.

    газеталар
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Газеталарнинг йиллик тиражи 30,2 млн нусхани ташкил қилган.

    Йиллар кесимида газеталар сони:

    • 2010 йил — 649 та;
    • 2015 йил — 620 та;
    • 2020 йил — 366 та;
    • 2025 йил — 219 та.

    Эслатиб ўтамиз, аҳоли ва қишлоқ хўжалигини рўйхатга олиш тадбирининг дастлабки натижаларига кўра, Ўзбекистонда ёшлар сони (14-30 ёш) 9 718 877 нафарни ташкил этган.

    Шунингдек, 2026 йилнинг 1 июнь ҳолатига Ўзбекистонда 586,2 мингта корхона ва ташкилотлар фаолият юритмоқда.

     

    ОАВ Марказий Осиё хабарлари Ўзбекистон
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муаллиф