Ўзбекистонда фаолият юритаётган корхона ва ташкилотлар сони 596,9 мингтага етди
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йил 1 июль ҳолатига Ўзбекистонда 596,9 мингта корхона ва ташкилотлар фаолият кўрсатмоқда.
Уларнинг сони ўтган йилнинг мос даврига нисбатан қарийб 40 мингтага ёки 7,2 фоизга ошган.
Ҳудудлар кесимида фаолият кўрсатаётган корхона ва ташкилотлар сони:
- Тошкент шаҳри — 113 573 та;
- Тошкент вилояти — 56 400 та;
- Самарқанд вилояти — 55 066 та;
- Фарғона вилояти — 50 630 та;
- Қашқадарё вилояти — 45 937 та;
- Андижон вилояти — 36 582 та;
- Бухоро вилояти — 36 341 та;
- Наманган вилояти — 34 986 та;
- Хоразм вилояти — 34 742 та;
- Сурхондарё вилояти — 33 123 та;
- Қорақалпоғистон Республикаси — 30 341 та;
- Жиззах вилояти — 27 459 та;
- Навоий вилояти — 24 751 та;
- Сирдарё вилояти — 16 925 та.
Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йил 1 июнь ҳолатига Ўзбекистонда чет эл инвестициялари иштирокида жами 19 921 та корхоналар фаолият юритмоқда.