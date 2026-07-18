KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Ўзбекистонда фаолият юритаётган корхона ва ташкилотлар сони 596,9 мингтага етди

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йил 1 июль ҳолатига Ўзбекистонда 596,9 мингта корхона ва ташкилотлар фаолият кўрсатмоқда.

    Ўзбекистонда фаолият юритаётган корхона ва ташкилотлар сони 596,9 мингтага етди
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Уларнинг сони ўтган йилнинг мос даврига нисбатан қарийб 40 мингтага ёки 7,2 фоизга ошган.

    Ҳудудлар кесимида фаолият кўрсатаётган корхона ва ташкилотлар сони:

    • Тошкент шаҳри — 113 573 та;
    • Тошкент вилояти — 56 400 та;
    • Самарқанд вилояти — 55 066 та;
    • Фарғона вилояти — 50 630 та;
    • Қашқадарё вилояти — 45 937 та;
    • Андижон вилояти — 36 582 та;
    • Бухоро вилояти — 36 341 та;
    • Наманган вилояти — 34 986 та;
    • Хоразм вилояти — 34 742 та;
    • Сурхондарё вилояти — 33 123 та;
    • Қорақалпоғистон Республикаси — 30 341 та;
    • Жиззах вилояти — 27 459 та;
    • Навоий вилояти — 24 751 та;
    • Сирдарё вилояти — 16 925 та.

    Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йил 1 июнь ҳолатига Ўзбекистонда чет эл инвестициялари иштирокида жами 19 921 та корхоналар фаолият юритмоқда.

    Марказий Осиё хабарлари Ўзбекистон
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муаллиф