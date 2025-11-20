19:09, 20 Ноябрь 2025 | GMT +5
Ўзбекистонда эркак шифокорлар аёл шифокорларга нисбатан кўпроқ
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг 1 январь ҳолатига Ўзбекистонда фаолият юритаётган барча мутахассисликлар бўйича шифокорлар сони 107,5 минг кишини ташкил этган.
Шифокорлар сони 2023 йилга нисбатан 1,8 минг кишига ёки 1,7 % га кўпайган.
Уларнинг жинс бўйича тақсимланиши:
- аёллар — 50,1 минг киши (46,6 %);
- эркаклар — 57,4 минг киши (53,4 %).
Ҳудудлар кесимида шифокорлар сони қуйидагича:
- Қорақалпоғистон Республикаси — 5,5 минг киши;
- Андижон вилояти — 8,1 минг киши;
- Бухоро вилояти — 6,7 минг киши;
- Жиззах вилояти — 2,8 минг киши;
- Қашқадарё вилояти — 6,7 минг киши;
- Навоий вилояти — 3,3 минг киши;
- Наманган вилояти — 6,2 минг киши;
- Самарқанд вилояти — 11,5 минг киши;
- Сурхондарё вилояти — 4,8 минг киши;
- Сирдарё вилояти — 2 минг киши;
- Тошкент вилояти — 7,4 минг киши;
- Фарғона вилояти — 9,9 минг киши;
- Хоразм вилояти — 6,2 минг киши;
- Тошкент шаҳри — 23,9 минг киши.
