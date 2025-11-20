OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    19:09, 20 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Ўзбекистонда эркак шифокорлар аёл шифокорларга нисбатан кўпроқ

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг 1 январь ҳолатига Ўзбекистонда фаолият юритаётган барча мутахассисликлар бўйича шифокорлар сони 107,5 минг кишини ташкил этган.

    шифокор
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Шифокорлар сони 2023 йилга нисбатан 1,8 минг кишига ёки 1,7 % га кўпайган.

    Уларнинг жинс бўйича тақсимланиши:

    • аёллар — 50,1 минг киши (46,6 %);
    • эркаклар — 57,4 минг киши (53,4 %).

    Ҳудудлар кесимида шифокорлар сони қуйидагича:

    • Қорақалпоғистон Республикаси — 5,5 минг киши;
    • Андижон вилояти — 8,1 минг киши;
    • Бухоро вилояти — 6,7 минг киши;
    • Жиззах вилояти — 2,8 минг киши;
    • Қашқадарё вилояти — 6,7 минг киши;
    • Навоий вилояти — 3,3 минг киши;
    • Наманган вилояти — 6,2 минг киши;
    • Самарқанд вилояти — 11,5 минг киши;
    • Сурхондарё вилояти — 4,8 минг киши;
    • Сирдарё вилояти — 2 минг киши;
    • Тошкент вилояти — 7,4 минг киши;
    • Фарғона вилояти — 9,9 минг киши;
    • Хоразм вилояти — 6,2 минг киши;
    • Тошкент шаҳри — 23,9 минг киши.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Ўзбекистоннинг қайси ҳудудида ҳунармандлар сони кўп эканлиги ҳақида хабар берган эдик.

    Теглар:
    Соғлиқни сақлаш Марказий Осиё хабарлари Ўзбекистон
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!