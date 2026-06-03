KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Ўзбекистонда энг кўп “Cobalt” ва “Damas” автомобиллари ишлаб чиқарилмоқда

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, Ўзбекистонда 2026 йилнинг январь-апрель ойларида турли русумдаги 148 859 дона енгил автомобиллар ишлаб чиқарилган.

    Ўзбекистонда энг кўп “Cobalt” ва “Damas” автомобиллари ишлаб чиқарилмоқда
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 13,5 минг донага ошган.

    Ишлаб чиқарилган автомобиллар русумлар бўйича қуйидагича:

    • Cobalt – 53 802 дона;
    • Damas – 28 352 дона;
    • Tracker – 14 518 дона;
    • Onix – 12 259 дона;
    • KIA – 8 882 дона;
    • BYD – 7 011 дона;
    • Haval – 3 425 дона;
    • Chery – 2 572 дона;
    • Maxсус енгил автомобиллар – 18 038 дона.

    Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, Ўзбекистонда 2026 йилнинг январь-март ойларида турли русумдаги 108 769 дона енгил автомобиллар ишлаб чиқарилган.

    Марказий Осиё хабарлари Автомобилсозлик Ўзбекистон
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муаллиф