15:38, 15 Декабрь 2025 | GMT +5
Ўзбекистонда чет эл капитали иштирокидаги корхоналар сони 17,9 мингтага етди
TASHKENT. Kazinform - Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йил 1 декабрь ҳолатига Ўзбекистонда чет эл инвестициялари иштирокида жами 17 900 та корхоналар фаолият юритмоқда.
“Улардан 4 228 таси қўшма ва 13 672 таси хорижий корхоналардир”, - дейилади хабарда.
Чет эл инвестицияси иштирокидаги корхоналар сони охирги 5 йилда 1,9 баробарга ошган.
Ўзбекистондаги чет эл инвестицияси иштирокидаги корхоналар сони бўйича ТОП-10 давлатлар:
Хитой — 4 873 та;
Россия — 3 209 та;
Туркия — 2 109 та;
Қозоғистон — 1 199 та;
Жанубий Корея — 691 та;
Афғонистон — 637 та;
БАА — 404 та;
Тожикистон — 386 та;
Ҳиндистон — 364 та;
АҚШ — 353 та.