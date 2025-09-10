OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    17:10, 10 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Ўзбекистонда чет эл инвестицияси иштирокидаги корхоналар сони очиқланди

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йил 1 август ҳолатига Ўзбекистонда чет эл инвестицияси иштирокида 16 609 та корхоналар фаолият юритмоқда.

    корхоналар
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Шундан 4 094 таси қўшма ва 12 515 таси хорижий корхоналардир.

    Улар тармоқлар кесимида таҳлил қилинганда, энг юқори улуши 35,9 % - савдо соҳасига тўғри келган.

    Иқтисодий фаолият турлари бўйича улар қуйидагича:

    • савдо соҳасида – 5 960 та;
    • саноат соҳасида – 3 449 та;
    • қурилиш соҳасида – 1 248 та;
    • ахборот ва алоқа – 1 220 та;
    • яшаш ва овқатланиш бўйича хизматлар соҳасида – 704 та;
    • ташиш ва сақлаш соҳасида – 551 та;
    • қишлоқ, ўрмон ва балиқчилик хўжалиги соҳасида – 404 та;
    • соғлиқни сақлаш ва ижтимоий хизмат кўрсатиш соҳасида – 197 та;
    • бошқа соҳаларда – 2 876 та.

    Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистонда ишлаб чиқаришнинг асосий капиталга хорижий инвестиция ва кредитлар ҳажмидаги улуши 32 % га етди.

    Теглар:
    Марказий Осиё хабарлари Ўзбекистон
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!