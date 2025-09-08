OZ
    Ўзбекистонда ишлаб чиқаришнинг асосий капиталга хорижий инвестиция ва кредитлар ҳажмидаги улуши 32 % га етди

    ASTANA. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь-июнь ойларида иқтисодий ва ижтимоий соҳаларни ривожлантириш учун жами иқтисодий фаолият турлари бўйича 195,3 трлн сўмлик асосий капиталга хорижий инвестиция ва кредитлар ўзлаштирилган.

    инвестиция ва кредитлар
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Ишлаб чиқариш саноатининг жами асосий капиталга ўзлаштирилган хорижий инвестиция ва кредитлар ҳажмидаги улуши 32 % га етди.

    Иқтисодий фаолият турлари бўйича хорижий инвестиция ва кредитлар улуши:

    — қишлоқ, ўрмон ва балиқчилик хўжалиги – 8,6 %

    — тоғ-кон саноати – 13,1 %

    — ишлаб чиқариш саноати – 32 %

    — электр энергияси, газ, буғ ва конденцияланган ҳаво – 18,5 %

    — сув билан таъминлаш, канализация, чиқиндиларни йиғиш ва қайта фойдаланиш – 2,2 %

    — қурилиш – 5,7 %

    — ташиш ва сақлаш –5,1 %

    — ахборот ва алоқа – 0,7 %

    — соғлиқни сақлаш ва ижтимоий хизматлар кўрсатиш – 1,8 %

    — бошқа фаолият турлари – 12,3 %

    Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистонда ишга туширилган сув тармоғи 124,9 кмни ташкил этди.

    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
