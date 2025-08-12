OZ
    Ўзбекистонда бу йил 700 мингдан зиёд бола биринчи марта мактабга боради

    TASHKENT. Kazinform — Мактабгача ва мактаб таълими вазирлиги 2025-2026-ўқув йили учун мактабларнинг 1-синфига қабул қилинган ўқувчилар тўғрисида маълумот берди.

    1-синф
    Фото: ЎзА

    Унга кўра, жорий йил 11 августга қадар умумтаълим мактабларининг 1-синфига 666 782 нафар бола (90 фоиз) қабул қилинган.

    1-синфга энг кўп қабул Самарқанд (83 211), Фарғона (72 514) ва Қашқадарё (69 977) вилоятларида кузатилган.

    инфографика
    Фото: Мактабгача ва мактаб таълими вазирлиги

    Хабарга кўра, микроҳудуддан ташқаридаги мактабларга қабул жараёнлари 15 августга қадар давом этади.

