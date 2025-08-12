Ўзбекистонда бу йил 700 мингдан зиёд бола биринчи марта мактабга боради
TASHKENT. Kazinform — Мактабгача ва мактаб таълими вазирлиги 2025-2026-ўқув йили учун мактабларнинг 1-синфига қабул қилинган ўқувчилар тўғрисида маълумот берди.
Унга кўра, жорий йил 11 августга қадар умумтаълим мактабларининг 1-синфига 666 782 нафар бола (90 фоиз) қабул қилинган.
1-синфга энг кўп қабул Самарқанд (83 211), Фарғона (72 514) ва Қашқадарё (69 977) вилоятларида кузатилган.
Хабарга кўра, микроҳудуддан ташқаридаги мактабларга қабул жараёнлари 15 августга қадар давом этади.
