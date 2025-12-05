OZ
Тренд:
    16:36, 05 Декабрь 2025

    Ўзбекистонда автомобиль тўхташ жойлари хизматлари нархлари бир ойда 2,8 фоизга ошди

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йил ноябрь ойида автомобиль тўхташ жойлари хизматлари нархлари октябрь ойига нисбатан, яъни бир ойда ўртача 2,8 фоизга қимматлашган.

    автотураргоҳ
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Ушбу турдаги хизматлар нархи йил бошидан буён 15,5 фоизга, ўтган йилнинг мос даврига нисбатан эса 16,2 фоизга ошгани кузатилган.

    Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг ноябрь ойида Ўзбекистон истеъмол секторидаги товарлар ва хизматлар нархлари ўртача 0,7 % га ошган.

    Шунингдек, Ўзбекистонга туристлар оқими 50 фоизга ошди: 10 ойда 9,7 млн нафар турист ташриф буюрди.

    Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг 1 октябрь ҳолатига Ўзбекистонда махсус иқтисодий зона (МИЗ), кичик саноат зонаси (КСЗ), технопарк ва кластерлар иштирокчилари (тадбиркорлик субъектлар) сони 8 033 тани ташкил этган.

