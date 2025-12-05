09:08, 05 Декабрь 2025 | GMT +5
Ўзбекистонда автобус ва микроавтобуслар импорти 2,9 баробарга ошган
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, Ўзбекистонга 2025 йилнинг январь-октябрь ойларида 9 та хорижий давлатдан қиймати қарийб 126,6 млн АҚШ долларига тенг бўлган 1 491 дона автобус ва микроавтобуслар импорт қилинган.
Импорт ҳажми ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 974 донага ёки 2,9 баробарга ошган.
2025 йилнинг 10 ойида Ўзбекистонга энг кўп автобус ва микроавтобус етказиб берган давлатлар:
- Хитой – 1 354 дона
- Россия – 87 дона
- БАА – 22 дона
- Германия – 8 дона
- Бошқа давлатлар – 20 тонна.
