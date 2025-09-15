11:10, 15 Сентябрь 2025 | GMT +5
Ўзбекистонда арпа етиштириш бўйича қайси ҳудуд етакчи
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь-июнь ойларида Ўзбекистонда жами 82 минг тонна арпа етиштирилган.
Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда 28,6 % га ошган.
Ҳудудлар кесимида етиштирилган арпа ҳажми қуйидагича:
- Қорақалпоғистон Респ. – 0,1 минг тонна
- Андижон вилояти – 0,2 минг тонна
- Бухоро вилояти – 3,1 минг тонна
- Жиззах вилояти – 32 минг тонна
- Қашқадарё вилояти – 12,6 минг тонна
- Навоий вилояти – 2,9 минг тонна
- Наманган вилояти – 0,3 минг тонна
- Самарқанд вилояти – 6,5 минг тонна
- Сурхондарё вилояти – 7,8 минг тонна
- Сирдарё вилояти – 10,8 минг тонна
- Тошкент вилояти – 4,6 минг тонна
- Фарғона вилояти – 0,9 минг тонна
- Хоразм вилояти – 0,2 минг тонна
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Ўзбекистонда пилла етиштириш бўйича қайси ҳудуд етакчи эканлиги ҳақида хабар берган эдик.