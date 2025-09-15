OZ
    Ўзбекистонда арпа етиштириш бўйича қайси ҳудуд етакчи

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь-июнь ойларида Ўзбекистонда жами 82 минг тонна арпа етиштирилган.

    арпа
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда 28,6 % га ошган.

    Ҳудудлар кесимида етиштирилган арпа ҳажми қуйидагича:

    •  Қорақалпоғистон Респ. – 0,1 минг тонна
    •  Андижон вилояти – 0,2 минг тонна
    •  Бухоро вилояти – 3,1 минг тонна
    • Жиззах вилояти – 32 минг тонна
    •  Қашқадарё вилояти – 12,6 минг тонна
    •  Навоий вилояти – 2,9 минг тонна
    • Наманган вилояти – 0,3 минг тонна
    •  Самарқанд вилояти – 6,5 минг тонна
    •  Сурхондарё вилояти – 7,8 минг тонна
    •  Сирдарё вилояти – 10,8 минг тонна
    •  Тошкент вилояти – 4,6 минг тонна
    •  Фарғона вилояти – 0,9 минг тонна
    •  Хоразм вилояти – 0,2 минг тонна

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Ўзбекистонда пилла етиштириш бўйича қайси ҳудуд етакчи эканлиги ҳақида хабар берган эдик.

