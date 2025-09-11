OZ
    Ўзбекистонда пилла етиштириш бўйича қайси ҳудуд етакчи

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь–июнь ойларида ўзбекистон бўйича жами 30,1 минг тонна пилла хомашёси тайёрланган.

    Пилла
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Бу кўрсаткич 2024 йил билан солиштирилганда 0,4 % га ошган.

    Ҳудудлар кесимида етиштирилган пилла хомашёси ҳажми:

    •  Қорақалпоғистон Респ. – 1 минг тонна
    •  Андижон вилояти – 3,9 минг тонна
    •  Бухоро вилояти – 3,2 минг тонна
    •  Жиззах вилояти – 0,9 минг тонна
    •  Қашқадарё вилояти – 2,9 минг тонна
    •  Навоий вилояти – 1,3 минг тонна
    •  Наманган вилояти – 2,5 минг тонна
    •  Самарқанд вилояти – 3,9 минг тонна
    •  Сурхондарё вилояти – 2,3 минг тонна
    •  Сирдарё вилояти – 0,7 минг тонна
    •  Тошкент вилояти – 2,1 минг тонна
    •  Фарғона вилояти – 2,9 минг тонна
    •  Хоразм вилояти – 2,5 минг тонна

