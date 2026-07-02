Ўзбекистонда 85 ёшдан катта аҳоли сони қарийб 169 минг нафарни ташкил этди
TASHKENT. Kazinform — Аҳоли ва қишлоқ хўжалигини рўйхатга олишнинг дастлабки натижаларига кўра, Ўзбекистон аҳолиси сони 39 047 321 нафарни ташкил этди.
Аҳолининг ёш гуруҳлари бўйича тақсимланиши қуйидагича:
- 0–4 ёш — 4 607 149 нафар;
- 5–9 ёш — 3 859 606 нафар;
- 10–14 ёш — 3 406 515 нафар;
- 15–19 ёш — 3 155 802 нафар;
- 20–24 ёш — 2 662 250 нафар;
- 25–29 ёш — 2 649 263 нафар;
- 30–34 ёш — 3 167 974 нафар;
- 35–39 ёш — 3 090 226 нафар;
- 40–44 ёш — 2 687 261 нафар;
- 45–49 ёш — 2 242 676 нафар;
- 50–54 ёш — 1 913 838 нафар;
- 55–59 ёш — 1 647 864 нафар;
- 60–64 ёш — 1 471 110 нафар;
- 65–69 ёш — 1 174 839 нафар;
- 70–74 ёш — 669 046 нафар;
- 75–79 ёш — 342 554 нафар;
- 80–84 ёш — 130 375 нафар;
- 85 ёш ва катталар — 168 973 нафар.
Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистонда аҳоли сони 129 йилда қарийб 10 баробарга кўпайди.