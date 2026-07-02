KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Ўзбекистонда 85 ёшдан катта аҳоли сони қарийб 169 минг нафарни ташкил этди

    TASHKENT. Kazinform — Аҳоли ва қишлоқ хўжалигини рўйхатга олишнинг дастлабки натижаларига кўра, Ўзбекистон аҳолиси сони 39 047 321 нафарни ташкил этди.

    Ўзбекистонда 85 ёшдан катта аҳоли сони қарийб 169 минг нафарни ташкил этди
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Аҳолининг ёш гуруҳлари бўйича тақсимланиши қуйидагича:

    • 0–4 ёш — 4 607 149 нафар;
    • 5–9 ёш — 3 859 606 нафар;
    • 10–14 ёш — 3 406 515 нафар;
    • 15–19 ёш — 3 155 802 нафар;
    • 20–24 ёш — 2 662 250 нафар;
    • 25–29 ёш — 2 649 263 нафар;
    • 30–34 ёш — 3 167 974 нафар;
    • 35–39 ёш — 3 090 226 нафар;
    • 40–44 ёш — 2 687 261 нафар;
    • 45–49 ёш — 2 242 676 нафар;
    • 50–54 ёш — 1 913 838 нафар;
    • 55–59 ёш — 1 647 864 нафар;
    • 60–64 ёш — 1 471 110 нафар;
    • 65–69 ёш — 1 174 839 нафар;
    • 70–74 ёш — 669 046 нафар;
    • 75–79 ёш — 342 554 нафар;
    • 80–84 ёш — 130 375 нафар;
    • 85 ёш ва катталар — 168 973 нафар.

    Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистонда аҳоли сони 129 йилда қарийб 10 баробарга кўпайди.

    Марказий Осиё хабарлари Ўзбекистон
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муаллиф