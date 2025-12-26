09:08, 26 Декабрь 2025 | GMT +5
Ўзбекистонда 7,5 млн тонна кўмир қазиб олинди
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, Ўзбекистонда 2025 йилнинг январь-ноябрь ойларида 7,5 млн тонна кўмир қазиб олинган.
Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 0,2 млн тоннага ошган.
Мазкур даврда айрим турдаги саноат маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажми қуйидагича:
- Автомобиль бензини – 1,1 млн тонна;
- Дизель – 1,1 млн тонна;
- Нефть – 601,2 минг тонна;
- Табиий газ – 38,9 млрд куб.м;
- Газ конденсати – 1 млн тонна;
- Автомобиль двигателлари – 227 085 дона.
Шунингдек, Қозоғистон 2024 йилда деярли 110 миллион тонна кўмир қазиб олди.