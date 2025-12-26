OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    09:08, 26 Декабрь 2025 | GMT +5

    Ўзбекистонда 7,5 млн тонна кўмир қазиб олинди

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, Ўзбекистонда 2025 йилнинг январь-ноябрь ойларида 7,5 млн тонна кўмир қазиб олинган.

    кўмир
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 0,2 млн тоннага ошган.

    Мазкур даврда айрим турдаги саноат маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажми қуйидагича:

    • Автомобиль бензини – 1,1 млн тонна;
    • Дизель – 1,1 млн тонна;
    • Нефть – 601,2 минг тонна;
    • Табиий газ – 38,9 млрд куб.м;
    • Газ конденсати – 1 млн тонна;
    • Автомобиль двигателлари – 227 085 дона.

    Миллий статистика қўмитасининг дастлабки маълумотларига кўра, Ўзбекистонда 2025 йилнинг январь-октябрь ойларида 6,5 млн тонна кўмир қазиб олинган.

    Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 0,2 млн тоннага ошган.

    Шунингдек, Қозоғистон 2024 йилда деярли 110 миллион тонна кўмир қазиб олди.

    Теглар:
    Марказий Осиё хабарлари Кўмир Ўзбекистон
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!