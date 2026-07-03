KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Ўзбекистонда 502,2 минг тонна бензин ишлаб чиқарилган

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, Ўзбекистонда 2026 йилнинг январь-май ойларида 502,2 минг тонна автомобиль бензини ишлаб чиқарилган.

    бензин
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Мазкур даврда айрим турдаги саноат маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажми қуйидагича:

    • Кўмир – 1,6 млн тонна;
    • Дизель – 476,4 минг тонна;
    • Нефть – 261,9 минг тонна;
    • Табиий газ – 15,8 млрд куб.м;
    • Газ конденсати – 391,7 минг тонна;
    • Автомобиль двигателлари – 103,3 минг дона.

    Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, Ўзбекистонда 2026 йилнинг январь-апрель ойларида 417,5 минг тонна автомобиль бензини ишлаб чиқарилган.

    Марказий Осиё хабарлари Бензин Ишлаб чиқариш Ўзбекистон
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муаллиф