KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Ўзбекистонда 4 ойда 417,5 минг тонна бензин ишлаб чиқарилган

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, Ўзбекистонда 2026 йилнинг январь-апрель ойларида 417,5 минг тонна автомобиль бензини ишлаб чиқарилган.

    бензин
    Фото: Миллий статистика қўзмитаси

    Мазкур даврда айрим турдаги саноат маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажми қуйидагича:

    • Кўмир – 1,3 млн тонна;
    • Нефть – 209 минг тонна;
    • Дизель – 381 минг тонна;
    • Табиий газ – 12,6 млрд куб.м;
    • Газ конденсати – 319,3 минг тонна;
    • Автомобиль двигателлари – 80,6 минг дона.

    Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, Ўзбекистонда 2026 йилнинг январь-март ойларида 313,2 минг тонна автомобиль бензини ишлаб чиқарилган.

    Марказий Осиё Бензин Ишлаб чиқариш Ўзбекистон
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муаллиф