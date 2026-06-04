KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Ўзбекистонда 215 та олий таълим муассасаси фаолият юритмоқда

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025/2026 ўқув йили бошида Ўзбекистонда фаолият юритаётган олий таълим муассасалари сони 215 тани ташкил этган (филиаллар билан бирга).

    ОТМ
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Уларнинг сони аввалги ўқув йили бошига нисбатан 7 тага камайган.

    Нодавлат олий таълим муассасалари сони 97 тани ташкил қилган.

    Ҳудудлар кесимида олий таълим муассасалари сони қуйидагича:

    • Тошкент шаҳри — 98 та
    • Тошкент вилояти — 19 та
    • Самарқанд вилояти — 14 та
    • Қорақалпоғистон Республикаси — 11 та
    • Бухоро вилояти — 11 та
    • Андижон вилояти — 9 та
    • Қашқадарё вилояти — 9 та
    • Фарғона вилояти — 9 та
    • Сурхондарё вилояти — 8 та
    • Хоразм вилояти — 8 та
    • Наманган вилояти — 6 та
    • Жиззах вилояти — 5 та
    • Навоий вилояти — 5 та
    • Сирдарё вилояти — 3 та

    Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2024/2025 ўқув йили бошига Ўзбекистон Республикасида фаолият юритаётган олий таълим муассасаларининг (филиалларни ҳам ҳисобга олганда) умумий сони 222 тани ташкил этди.

    ОТМ Марказий Осиё хабарлари Статистика Ўзбекистон
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муаллиф