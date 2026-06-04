Ўзбекистонда 215 та олий таълим муассасаси фаолият юритмоқда
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025/2026 ўқув йили бошида Ўзбекистонда фаолият юритаётган олий таълим муассасалари сони 215 тани ташкил этган (филиаллар билан бирга).
Уларнинг сони аввалги ўқув йили бошига нисбатан 7 тага камайган.
Нодавлат олий таълим муассасалари сони 97 тани ташкил қилган.
Ҳудудлар кесимида олий таълим муассасалари сони қуйидагича:
- Тошкент шаҳри — 98 та
- Тошкент вилояти — 19 та
- Самарқанд вилояти — 14 та
- Қорақалпоғистон Республикаси — 11 та
- Бухоро вилояти — 11 та
- Андижон вилояти — 9 та
- Қашқадарё вилояти — 9 та
- Фарғона вилояти — 9 та
- Сурхондарё вилояти — 8 та
- Хоразм вилояти — 8 та
- Наманган вилояти — 6 та
- Жиззах вилояти — 5 та
- Навоий вилояти — 5 та
- Сирдарё вилояти — 3 та
Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2024/2025 ўқув йили бошига Ўзбекистон Республикасида фаолият юритаётган олий таълим муассасаларининг (филиалларни ҳам ҳисобга олганда) умумий сони 222 тани ташкил этди.