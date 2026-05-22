Ўзбекистонда 21 минг тоннадан зиёд балиқ овланди
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитасининг дастлабки маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь-март ойларида республикадаги барча тоифадаги хўжаликлар томонидан 21,3 минг тонна балиқ овланган.
Бу кўрсаткич 2025 йилнинг мос даврига нисбатан 6,1 фоизга ошган.
Ҳудудлар кесимида овланган балиқ ҳажми қуйидагича:
- Хоразм вилояти — 4,5 минг тонна
- Жиззах вилояти — 3,5 минг тонна
- Тошкент вилояти — 3,3 минг тонна
- Андижон вилояти — 1,7 минг тонна
- Навоий вилояти — 1,5 минг тонна
- Сирдарё вилояти — 1,3 минг тонна
- Наманган вилояти — 1,2 минг тонна
- Фарғона вилояти — 1,0 минг тонна
- Қорақалпоғистон Республикаси — 0,9 минг тонна
- Бухоро вилояти — 0,9 минг тонна
- Сурхондарё вилояти — 0,6 минг тонна
- Қашқадарё вилояти — 0,5 минг тонна
- Самарқанд вилояти — 0,5 минг тонна
Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь–март ойларида Ўзбекистонда жами 3,3 млн кв.м якка тартибдаги турар жойлар фойдаланишга топширилган.