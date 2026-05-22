    Ўзбекистонда 21 минг тоннадан зиёд балиқ овланди

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитасининг дастлабки маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь-март ойларида республикадаги барча тоифадаги хўжаликлар томонидан 21,3 минг тонна балиқ овланган.

    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Бу кўрсаткич 2025 йилнинг мос даврига нисбатан 6,1 фоизга ошган.

    Ҳудудлар кесимида овланган балиқ ҳажми қуйидагича:

    • Хоразм вилояти — 4,5 минг тонна
    • Жиззах вилояти — 3,5 минг тонна
    • Тошкент вилояти — 3,3 минг тонна
    • Андижон вилояти — 1,7 минг тонна
    • Навоий вилояти — 1,5 минг тонна
    • Сирдарё вилояти — 1,3 минг тонна
    • Наманган вилояти — 1,2 минг тонна
    • Фарғона вилояти — 1,0 минг тонна
    • Қорақалпоғистон Республикаси — 0,9 минг тонна
    • Бухоро вилояти — 0,9 минг тонна
    • Сурхондарё вилояти — 0,6 минг тонна
    • Қашқадарё вилояти — 0,5 минг тонна
    • Самарқанд вилояти — 0,5 минг тонна

    Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь–март ойларида Ўзбекистонда жами 3,3 млн кв.м якка тартибдаги турар жойлар фойдаланишга топширилган.

    Бекабат Узаков
    Муаллиф