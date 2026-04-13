17:10, 13 Апрель 2026 | GMT +5
Ўзбекистонда 100 та уй хўжалигига 359 та телефон тўғри келади
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитасининг уй хўжаликлари танланма кузатувлари маълумотларига асосан, 2025 йилда Ўзбекистонда 100 та уй хўжалигига тўғри келадиган мобил телефонларнинг ўртача сони 359 донани ташкил этган.
Мазкур кўрсаткич йиллар кесимида қуйидагича:
- 2010 йил – 145 дона;
- 2015 йил – 234 дона;
- 2020 йил – 287 дона;
- 2025 йил – 359 дона.
Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитасининг 2025 йил январь-июнь ойларида ўтказилган уй хўжаликлари танланма кузатувлари маълумотларига асосан, Ўзбекистонда 100 та уй хўжалигига ўртача 59 та енгил автомобиль тўғри келмоқда.