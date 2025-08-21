16:14, 21 Август 2025 | GMT +5
Ўзбекистон жаҳоннинг 67 та мамлакатига узум маҳсулотларини етказиб бермоқда
TASHKENT. Kazinform - Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, Ўзбекистон 2025 йил январь-июль ойларида 67 та давлатга қиймати 98,3 млн АҚШ долларига тенг бўлган 84,1 минг тонна узум (қуритилган узум яъни майиз билан бирга) экспорт қилган.
"Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 51,6 минг тоннага ёки 2,6 баробарга ошган", - дейилади хабарда.
Ўзбекистон 2025 йилнинг 7 ойида энг кўп узум (майиз билан бирга) етказиб берган давлатлар:
- Россия – 23,8 минг тонна;
- Қозоғистон – 17,7 мингтонна;
- Хитой – 15,1 мингтонна;
- Туркия – 3,5 минг тонна;
- Грузия – 2 мингтонна;
- Эрон – 1,9 минг тонна;
- Беларусь – 1,9 мингтонна;
- Бошқа давлатлар – 18,1 минг тонна.
Эслатиб ўтамиз аввалроқ Ўзбекистон 51 млн долларлик гилос экспорт қилгани ҳақида хабар бергандик.