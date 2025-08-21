OZ
    Ўзбекистон жаҳоннинг 67 та мамлакатига узум маҳсулотларини етказиб бермоқда

    TASHKENT. Kazinform - Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, Ўзбекистон 2025 йил январь-июль ойларида 67 та давлатга қиймати 98,3 млн АҚШ долларига тенг бўлган 84,1 минг тонна узум (қуритилган узум яъни майиз билан бирга) экспорт қилган.

    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    "Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 51,6 минг тоннага ёки 2,6 баробарга ошган", - дейилади хабарда.

    Ўзбекистон 2025 йилнинг 7 ойида энг кўп узум (майиз билан бирга) етказиб берган давлатлар:

    • Россия – 23,8 минг тонна;
    • Қозоғистон – 17,7 мингтонна;
    • Хитой – 15,1 мингтонна;
    • Туркия – 3,5 минг тонна;
    • Грузия – 2 мингтонна;
    • Эрон – 1,9 минг тонна;
    • Беларусь – 1,9 мингтонна;
    • Бошқа давлатлар – 18,1 минг тонна.

    Эслатиб ўтамиз аввалроқ Ўзбекистон 51 млн долларлик гилос экспорт қилгани ҳақида хабар бергандик.

    Ляззат Сейданова
