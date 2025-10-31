Ўзбекистон ЮНEСКОнинг Сунъий интеллект мактабини очишни таклиф қилди
ТASHKENT. Кazinform – Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев ЮНEСКОнинг Сунъий интеллект мактабини очишни таклиф қилди, деб хабар беради Кazinform мухбири.
- Бизнинг асосий вазифамиз — ахборот технологияларини яхши биладиган ва ижодий фикрлайдиган янги авлод одамларини тарбиялаш. Мамлакатимиз таълим тизимига сунъий интеллектни кенг жорий этиш учун биз ЮНEСКО иштирокида “Сунъий интеллект мактаби” пилот лойиҳасини амалга оширишга тайёрмиз, - деди Шавкат Мирзиёев ЮНEСКО Бош конференциясининг 43-сессиясида сўзга чиқиб.
Бундан ташқари, Ўзбекистон Президенти ташкилот билан ҳамкорликни мустаҳкамлаш зарурлигини таъкидлади. Унинг фикрича, номоддий маданий меросни сақлашга алоҳида эътибор қаратиш керак.
— Биз ЮНEСКО қошида Халқаро рақамли мерос институтини ташкил этишни таклиф қиламиз. Шунга кўра, биз ушбу соҳадаги ҳамкорликни янада ривожлантириш учун 2027 йилда Бухорода Халқаро конгресс ташкил этишга тайёрмиз, - деб таъкидлади Ш. Мирзиёев.
Кейин Ўзбекистон Президенти глобал исиш, музликларнинг эриши, чўлланиш ва тупроқ эрозияси муаммоларига эътибор қаратди.
— Иқлим ўзгариши маданий мерос объектларининг ҳолатига салбий таъсир кўрсатмоқда. Атроф-муҳитни яхшилашда сезиларли ютуқларга эришган шаҳарларга алоҳида мақом берилиши керак. Шунинг учун биз "ЮНEСКО экологик пойтахти" глобал ташаббусини таклиф қиламиз. Бундан ташқари, биз глобаллашув ва иқлим ўзгариши шароитида маданий меросни ҳимоя қилишни кучайтириш чоралари тўғрисидаги резолюцияни ишлаб чиқишни қўллаб-қувватлаймиз, — дея хулоса қилди Ўзбекистон Президенти.
Эслатиб ўтамиз, Самарқандда ЮНEСКО Бош конференциясининг 43-сессияси бўлиб ўтмоқда. Унда Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев, Сербия Президенти Александр Вучич ва Словакия Президенти Питер Пеллегрини иштирок этмоқда.